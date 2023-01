ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Die Zahlen des Laborausrüsters für das vierte Quartal sowie der Ausblick auf 2023 und bis 2025 seien weitgehend im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Harry Sephton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von den langfristigen Fundamentaldaten von Sartorius ist er weiterhin überzeugt, die Bewertung sei aber im Vergleich mit den weltweiten Wettbewerben inzwischen schon weit gelaufen./ajx



