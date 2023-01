Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag etwas höher beendet, der ATX ging mit einem Plus von 0,2% aus dem Börsentag. Die veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen durchwegs positiv aus, hinterliessen im den Aktienhandel aber kaum sichtbare Auswirkungen. Die Meldungslage zu den einzelnen Titeln war wieder einmal sehr dünn. Die UBS revidierte das Kursziel für die Bawag leicht von 73,0 Euro auf 74,0 Euro nach oben und bestätigte die Kaufempfehlung, für die Aktie gab es ein klares Plus von 1,6%. Die Erste Group hingegen musste leicht nachgeben und endete 0,2% tiefer, zulegen konnte die Raiffeisen Bank International, hier gab es einen Anstieg von 0,9%. Unterschiedlich verlief der Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...