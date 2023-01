Die schwedische Textilkette hat im Geschäftsjahr 2022 bei höherem Umsatz weniger Gewinn eingefahren. Der Konzern teilte gerade mit, dass das operative Ergebnis auf rund 7,2 Mrd. Kronen (ca. 0,64 Mrd. Euro) nach 15,3 Mrd. Kronen im Jahr zuvor gesunken ist. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,6 Mrd. Kronen (ca. 319 Mio. Euro) nach 11 Mrd. Kronen im Vorjahr. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Gewinn von 5,6 Mrd. Kronen (Vorjahr: 11 Mrd. Kronen). Der Umsatz lag bei 223,6 Mrd. Kronen (ca. 20 Mrd. Euro) nach 199 Mrd. Kronen im Vorjahr. Nun will man der Hauptversammlung vorschlagen, eigene Aktien über 3 Mrd. schwedische Kronen (ca. 269 Mio. Euro) zurückzukaufen. H&M will auch eine Dividende in Höhe von 6,50 schwedischen Kronen (ca. 0,58 Euro) in Form von zwei Tranchen über je 3,25 Kronen am 11. Mai 2023 und am 10. November 2023 ausschütten. Damit bleibt die Dividende unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 11,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,87 %. Die Hauptversammlung findet am 4. Mai 2023 statt.



