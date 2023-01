United Internet und Warburg Pincus bieten je 15 % ihres Bestands an der UI-Tochter IONOS an. UI hält aktuell knapp 75 %, Warburg Pincus knapp 25 % der Aktien. Die heute veröffentlichte Preisspanne liegt bei 18,50 € bis 22,50 € je IONOS-Aktie. UI würden durch den Teilausstieg zwischen 336 Mio. und 408 Mio. € zufließen. Die Bewertung von IONOS liegt am oberen Ende der Preisspanne bei 3,15 Mrd. €. Damit deckt die Tochter 76 % des Börsenwertes von UI ab. Die erste Marktreaktion ist allerdings negativ, UI gibt leicht nach, nachdem eine etwas höhere Bewertung erwartet wurde. Der Markt hatte sich etwas mehr erhofft, allerdings lassen sich derzeit höhere Bewertungen wohl schwer durchsetzen. Die Logik für UI bleibt aber dieselbe. Mit dem IPO werden stille Reserven offengelegt und UI entspannt das Finanzierungsthema für den Netzausbau in der Telekomsparte. Um 20 € würden wir die Hand aufhalten.











Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





UNITED INTERNET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de