AS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

LUFF ENTERPRISES LTD 9PM1 CA5497501075 BAW/UFN

LYXOR NIKKEI 225 ETF I C020 LU0378453376 BAW/UFN

LYXOR SPI TR UCITS ETF I C029 LU0603946798 BAW/UFN

EXELON CORP. 22/32 REGS USU3002LAE21 BAW/UFN

T MOBILE USA 21/52 REGS USU88868AW19 BAW/UFN

