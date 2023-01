Unter dem Motto "Innovation durch Zusammenarbeit" startet die Zurich Insurance Group die vierte Auflage des "Zurich Innovation Championship, einem globalen Innovationswettbewerb für Start-ups in der Assekuranz. Eingeladen sind Start-ups, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die auf die Bedürfnisse von Kunden und der Versicherungsbranche zugeschnitten sind. "Die Innovation Championship fördert neue Denkweisen und gibt uns Zugang zu Ideen und Lösungen, die wir selbst so vielleicht noch nicht haben", ...

