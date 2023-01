Unterföhring (ots) -Tune-in für "Blackout": In der SAT.1-Relevanzzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen punktete die Thriller-Serie "Blackout" am Donnerstagabend mit starken 10,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgten sehr gute 3,86 Millionen Zuschauer:innen den Auftakt der Event-Serie mit Moritz Bleibtreu und Heiner Lauterbach (Nettoreichweite Z. ab 3 Jahre). Die weiteren Episoden sehen SAT.1-Zuschauer:innen in den kommenden beiden Wochen am KrimiSerienDonnerstag.SAT.1 zeigt die sechsteilige deutsche Serie "Blackout" donnerstags in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Außerdem ist die Serie auf Joyn abrufbar.Mehr Infos zu "Blackout" finden Sie hier: https://epaper.media/sat1/krimi-serien-donnerstag"Blackout" ist auch in UHD auf dem Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD zu sehen. Weitere Infos zum Empfang von ProSiebenSat.1 UHD gibt es unter: www.prosiebensat1.de/uhdBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 27.1.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Stella Losacker / Friederike VeesCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 89 95 07- 11 68 / -11 29email: Stella.Losacker@seven.one / Friederike.Vees@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 -11 73email: Susanne.Karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5426752