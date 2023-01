München (ots) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 6. Februar 2023 die Sanitätsakademie der Bundeswehr in München. Er wird sich im Beisein des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und des Kommandeurs der Akademie über die aktuelle Lage des Bundeswehrsanitätsdienstes vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und seiner Folgen informieren.Die Darstellung der Ausbildungsfähigkeiten mithilfe dynamischer Simulationen von Erster Hilfe in Gefechtssituationen wird Einblicke in die praktische Ausbildung geben.Bei einem gemeinsamen Mittagessen wird der Bundespräsident vertiefende Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten führen.Gegen 12 Uhr bietet ein nicht presseöffentlicher Rundgang dem Bundespräsidenten die Möglichkeit zu vertiefenden Einblicken in die verschiedenen, der Sanitätsakademie unterstehenden Institute und Ressortforschungseinrichtungen. Dazu zählen die Institute für Mikrobiologie, Radiobiologie sowie Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr.Interessierte Medien sind herzlich eingeladen, den presseöffentlichen Teil des Besuchs journalistisch zu begleiten. Ein Statement des Bundespräsidenten ist nicht vorgesehen.Hinweise für die MedienBitte akkreditieren Sie sich mit beiliegendem Formular bis spätestens 1. Februar 2023,12 Uhr unter angegebener Erreichbarkeit.Treffpunkt: HauptwacheSanitätsakademie der BundeswehrNeuherbergstr. 11MünchenUhrzeit: 6. Februar 2023, 10:00 Uhr - etwa 12:00 UhrAnsprechpartner: Oberstleutnant Matthias FrankTelefonische Erreichbarkeit: 0261/896-13300Fax: 0261/896-13199pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5426766