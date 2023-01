Am gestrigen Abend präsentierte Intel seine Bilanz für das vierte Quartal, diese kam aber bei den Anlegern gar nicht gut an. Neben den schwachen Quartalszahlen versetzte vor allem der pessimistische Ausblick die Anleger unter Schock. Die Intel-Aktie stürzte am Donnerstag nach Handelsschluss in New York um zehn Prozent ab. Nach einem schwachen Jahr 2022 sieht ...

