Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100 Prozent-Tochter der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37/ WKN A0B9N3), hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (zusammen: Top Ten Financial Network Gruppe) unterzeichnet, so die JDC Group AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...