Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt ist im Vorfeld der zu erwartenden Zinserhöhungen in der kommenden Woche unter Druck gekommen und der Euro ist daran gescheitert, wichtige Hürden zu überwinden, so die Analysten der Helaba.Am Aktienmarkt könnte es zu einer Verschnaufpause kommen. Möglicherweise würden sich Marktteilnehmer im Vorfeld der Notenbanksitzungen (FED, EZB, BoE) und der vorläufigen Inflationszahlen in der Eurozone zunehmend mit Engagements zurückhalten. ...

