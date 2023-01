Mit dem Kapital werden die grüne Stahlproduktion in der Pilotanlage des Unternehmens ausgebaut und der Bau der ersten kommerziellen Anlage in Brasilien für die Produktion hochwertiger Metalle unterstützt

Boston Metal, ein Unternehmen, das eine Technologie zur vollständigen Dekarbonisierung der Stahlproduktion entwickelt, meldete heute das erste Closing einer Series-C-Finanzierungsrunde von 120 Millionen US-Dollar, geleitet vom multinationalen Stahlunternehmen ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT). Der Klima-Innovationsfonds von Microsoft und SiteGround Capital haben sich neben den Bestandsinvestoren ebenfalls als neue Investoren an dieser Runde beteiligt.

Das Lead-Investment von ArcelorMittal erfolgte über seinen XCarb® Innovation Fund. Aditya Mittal, CEO von ArcelorMittal, sagte: "Mit Boston Metal investieren wir in ein Team, das imposante Fortschritte in relativ kurzer Zeit erzielt und eine Technologie entwickelt hat, die spannendes Potenzial zur Revolutionierung der Stahlerzeugung hat. Wir waren in unseren eingehenden Diskussionen mit ihm davon beeindruckt, mit welcher Leidenschaft und Vision es zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung beitragen möchte. Wir freuen uns, das es das Portfolio des XCarb® Innovation Fund ergänzt."

Das patentierte Verfahren der Schmelzflusselektrolyse (Molten Oxide Electrolysis, MOE) von Boston Metal wird zur Herstellung von sowohl grünem Stahl als auch hochwertigen Metalle wie Zinn und Niob vermarktet. Mithilfe der Mittel der Series-C-Runde werden die Produktion von grünem Stahl in der Pilotanlage des Unternehmens außerhalb von Boston ausgebaut und die Standortauswahl und die Vorplanung des ersten Werks für grünen Stahl unterstützt. Überdies werden die neuen Ressourcen den Bau und die Inbetriebnahme einer Herstellungsanlage für hochwertige Metalle bei der brasilianischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Boston Metal do Brasil, unterstützen.

"Der Klima-Innovationsfonds von Microsoft zielt auf die Beschleunigung der Entwicklung und Nutzung von Technologie in Bereichen, die sich besonders günstig auf das Klima auswirken werden. Die von Boston Metal entwickelte Technologie hat das Potenzial, bezahlbaren grünen Stahl in großem Umfang zu liefern und so zur branchenübergreifenden Dekarbonisierung beizutragen, die für Unternehmen mit Kohlenstoffreduktionszielen wie Microsoft immer wichtiger wird", sagte Brandon Middaugh, Direktor des Klima-Innovationsfonds von Microsoft.

Mit dem Closing sind Irina Gorbounova von ArcelorMittal und Rick Cutright vom Bestandsinvestor OGCI Climate Investments in das Board of Directors des Unternehmens eingetreten. "Boston Metal hat ein unglaubliches Team aufgebaut, das erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner disruptiven Technologie gemacht hat, seitdem wir erstmals in die Series A investiert haben", sagte Rick Cutright, Technology Director bei OGCI Climate Investments. "Wir freuen uns sehr, diese Investition fortzusetzen und Teil dieser nächsten wichtigen Wachstumsphase des Unternehmens zu sein, in der es Kapazitäten aufbaut, die die Stahlindustrie revolutionieren und eine Netto-Null-Wirtschaft unterstützen werden."

Mit einer jährlichen Produktion von fast 2 Milliarden Tonnen ist Stahl einer der wichtigsten Werkstoffe für unsere Gesellschaft, jedoch beruht die Industrie auf einem kohlenstoffintensiven Herstellungsprozess, der fast 10 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursacht. Große Stahlverbraucher im Automobil-, Bau- und Technologiesektor verlangen nach Netto-Null-Lösungen für Stahl und die Stahlindustrie hat sich verpflichtet, Netto-Null bis 2050 zu erreichen. Boston Metal vermarktet eine Null-Emissions-Technologie, die einen Umfang von einer Milliarde Tonnen zu wettbewerbsfähigen Produktionskosten erreichen soll, die zur Revolutionierung der Stahlindustrie erforderlich sind. Die MOE-Plattform des Unternehmens nutzt Strom aus erneuerbaren Quellen, um aus sämtlichen Eisenerzsorten in einem energieeffizienten, einstufigen Verfahren Stahl herzustellen. Die MOE-Technologie setzt weder Kohlendioxid noch andere schädliche Nebenprodukte frei und es werden weder Prozesswasser, gefährliche Chemikalien noch Edelmetallkatalysatoren benötigt.

"Unsere Technologie ist darauf ausgerichtet, die Stahlproduktion in großem Umfang zu dekarbonisieren. Unserer Ansicht nach haben wir ein erfahrenes Team, einen starken finanziellen Rückhalt und die innovative Technologie, die für einen Wandel in der Branche erforderlich sind. Die Unterstützung von ArcelorMittal stärkt unsere Fähigkeit, die grüne Stahlrevolution anzuführen", sagte Tadeu Carneiro, Chairman und CEO von Boston Metal.

Neben dem Engagement des Unternehmens im Stahlbereich setzt Boston Metal do Brasil den Fokus auf die MOE-Nutzung, um die Effizienz, Nachhaltigkeit und Rentabilität der Metallproduktion voranzubringen. Bei der MOE werden selektiv wertvolle Metalle aus komplexen Materialien mit niedrigem Metallgehalt gewonnen, die derzeit als Abfall betrachtet werden. Dieses Verfahren ermöglicht es Bergbauunternehmen, die finanziellen und ökologischen Belastungen durch Schlacken zu reduzieren, indem sie mit diesem natürlichen Nebenprodukt der Metallproduktion neue Einnahmequellen erschließen. Erwartungen zufolge wird Boston Metal do Brasil 2023 erste Gewinne erzielen.

Über Boston Metal

Boston Metal ist ein weltweit tätiger Anbieter von Metalltechnologielösungen, der die Kommerzialisierung der Schmelzoxidelektrolyse (MOE), einer patentierten Plattform für die Grundmetallproduktion mithilfe von elektrischem Strom, betreibt. Die Schmelzoxidelektrolyse soll der Metallindustrie eine effizientere, kostengünstigere und umweltschonendere Lösung für die Herstellung von Stahl und anderen Metallen aus unterschiedlichsten Rohstoffen und Eisenerzsorten bieten. Von führenden Investoren unterstützt und einem erstklassigen Team aus Wissenschaftlern und Veteranen der Metallindustrie geleitet, ist die Technologie von Boston Metal auf ein direktes, skalierbares Konzept zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion ausgerichtet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Woburn im US-Bundesstaat Massachusetts; es betreibt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Brasilien. Weitere Informationen über Boston Metal finden Sie unter www.bostonmetal.com.

