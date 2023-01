Der deutsche Vorzeige-Softwarekonzern SAP hat genau das gemacht, was der aktivistische Investor Elliott durch sein Milliardeninvestment künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit vom US-Konkurrenten Salesforce fordert: Fokussierung aufs Kerngeschäft."Die Tech-Riesen aus dem Silicon Valley sind auch durch höhere Finanzierungskosten unter Druck geraten. Der Ausblick ist nicht mehr uneingeschränkt bullish. Das zyklische Einstellen und der anschließende Jobabbau in Krisenzeiten ist aber ein sehr amerikanisches Vorgehen", sagt uns Patrick Siebert vom Beratungshaus Alvarez & Marsal. Salesforce ging, beflügelt durch das längst vergangene Zeitalter extrem hoher Bewertungen, auf Einkaufstour, verleibte sich 2021 die Kommunikations-App Slack für knapp 30 Mrd. US-Dollar ein. Das wird aufgrund der nun nötigen Abschreibung des Goodwills, was Gewinn und Eigenkapital drückt, zum Verhängnis. Adjustierungen ...

