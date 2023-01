HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 185 auf 180 Euro gesenkt. "Ready for a comeback", titelte Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem sich die Aktie 2022 stark unterdurchschnittlich entwickelt habe angesichts enttäuschender Umsätze und Margen, würden die Gewinne und der Nachrichtenfluss sich 2023 wieder verbessern. Die kurzfristigen Gewinnschätzungen dürfte der Sportartikelhersteller übertreffen. Aus der tiefen 2022er-Marge sollte nun eine Phase resultieren, in der Adidas besser abschneiden werde als der US-Rivale Nike./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

DE000A1EWWW0