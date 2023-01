Ermutigende Aussagen zur Geschäftsentwicklung bis 2025 haben die Vorzugsaktien von Sartorius am Donnerstag an die DAX-Spitze befördert. Die Papiere des Laborausrüsters stiegen um mehr als 6 Prozent auf 433,20 Euro und erreichten ein Hoch seit Mitte September. Einige Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlungen für die Aktie.Sartorius hatte zuletzt auf die gestiegenen Kosten und die Inflation mit Preiserhöhungen reagiert. Der Konzern hob daher sein Umsatzziel bis zum Jahr 2025 an. Das sollte für Zuversicht ...

