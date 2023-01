Zürich (ots) -Das Globus Warenhaus am Sechseläutenplatz wird komplett umgebaut und bleibt voraussichtlich bis Frühjahr 2024 geschlossen. Die Delicatessa zieht vorübergehend ins Seefeld und bietet ab dem 26. Januar 2023 kulinarische Köstlichkeiten - von der Fleisch- und Fischtheke, über Traiteur und einer Wein-Selektion, bis hin zu Molkereiprodukten und frischem Obst und Gemüse.Das Globus Provisorium befindet sich an der Seefeldstrasse 5, rund 200 Meter entfernt vom Bellevue in Richtung Opernhaus.Pünktlich zur Eröffnung stehen den Kunden ein hauseigener Chauffeurdienst zur Verfügung, welcher sich um alle Transportbedürfnisse kümmert - sei es die Auslieferung von Bestellungen nach telefonischem Auftrag, ein Shuttle-Service zwischen den Zürcher Globus Warenhäusern oder eine bequeme Fahrt in der Limousine ins Warenhaus oder zu den Kunden nach Hause.Pressekontakt:Medienkontakt Magazine zum Globus AG:Franziska Gaemperlemedia@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100901915