München (ots) -Constantin Film setzt auf Kontinuität und Erfahrung: Die beiden Geschäftsführer Torsten Koch und Oliver Koppert werden auch in den kommenden Jahren an der Spitze des Münchner Filmverleihs stehen. Der Vorstand hat die Verträge der beiden Verleih-Geschäftsführer langfristig verlängert.Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Torsten Koch und Oliver Koppert sind das Dreamteam der deutschen Filmbranche. Sie sind unersetzliche Bestandteile der Constantin Film und mit der langfristigen Bindung dieser beiden Top-Manager zeigen wir auch unser ungebrochenes Commitment für das Kino."Torsten Koch: "Seit 27 Jahren ist Constantin Film mein berufliches Zuhause. Zusammen mit meinem großartigen Team freue ich mich auf viele neue spannende Herausforderungen und Chancen in den nächsten Jahren. Ganz besonders bedanken möchte ich mich beim Vorstand der Constantin Film für ihr in mich gesetztes Vertrauen. Ich bin glücklich, Teil der Constantin-Familie zu sein, die mir so sehr ans Herz gewachsen ist."Oliver Koppert: "Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, und freue mich darauf, auch in Zukunft dazu beizutragen, dass die Constantin erfolgreich bleibt und weiterwächst. Ich bin überzeugt, dass wir als Team noch viele Erfolge erzielen werden. Danke dem Vorstand für das langjährige Vertrauen."Torsten Koch war vor Beginn seiner Zeit bei Constantin Film von 1993 bis 1996 Betriebsleiter des Cinemaxx München und von 1996 bis 1999 Betriebsleiter des Cinedom Köln. Seit 1999 ist er bei Constantin Film: zunächst als Director Marketing & Publicity, seit 2008 Geschäftsführer Verleih, Marketing & Publicity der Constantin Film Verleih GmbH.Bevor Oliver Koppert zur Constantin Film gekommen ist, arbeitete er knapp zehn Jahre bei Warner Bros. Deutschland und im Anschluss mehr als zehn Jahre als Verleihchef bei United International Pictures und Universal Pictures. Seit dem 1. April 2007 ist er bei Constantin Film für den Vertrieb zuständig und seit 2008 Geschäftsführer Verleih & Vertrieb.