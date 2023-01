Erstmals nach langer Zeit kommt das französische Elektronikunternehmen Guillemot - bekannt insbesondere für sein PC-Rennspiel-Equipment der Marke Thrustmaster - mit einer negativen Überraschung daher. Die hat es dafür aber gleich in sich: So kletterte der Konzernumsatz 2022 nur um 6,3 Prozent auf 188,0 Mio. Euro und blieb damit deutlich hinter dem erwarteten Mindestziel von 200 ... The post Guillemot: Doppelte Enttäuschung appeared first on Boersengefluester.

