Nach Darstellung von SMC-Research musste 2G Energy zuletzt im Vorjahresvergleich einen rückläufigen Auftragseingang hinnehmen. Das sollte aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen aber eine Momentaufnahme bleiben, für weiteres Wachstum sprechen aus seiner Sicht u.a. Fortschritte im Wasserstoffbereich.

In den letzten beiden Quartalen habe 2G laut SMC-Research einen zum Vorjahr rückläufigen Auftragseingang hinnehmen müssen. Gerade in Europa seien gewisse Verzögerungen durch die unsicheren gesamtwirtschaftlichen Perspektiven zu spüren. Doch das solle eine Momentaufnahme bleiben, so das Researchhaus. Denn BHKW bleiben ein zentraler Baustein für eine nachhaltige, sichere, dezentrale und regelbare Versorgung, und 2G sei bestens positioniert, um an diesem wachsenden Markt zu partizipieren. Dies gelte in besonderem Maße in Bezug auf den entstehenden Markt für Wasserstoff-BHKW. Die führende Position, die das Unternehmen hier einnehme, habe jetzt mit einem potenzialträchtigen Rahmenliefervertrag für einen Big Player vom britischen Energieversorgungsmarkt untermauert werden können.

Insgesamt erwarten die Analysten von 2G weiterhin einen dynamischen Wachstumskurs mit steigenden Margen, haben allerdings ihre Schätzungen als Reaktion auf die aktuelle Schwäche im Auftragseingang etwas vorsichtiger formuliert. Ihr Kursziel habe sich damit von 32,40 auf 30,00 Euro reduziert, signalisiere so aber weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent. Das Urteil der Analysten laute weiterhin "Buy".

