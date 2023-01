Nach einem erfolgreichen Platzierungsstart will Dr. Peters das Volumen ihrer neuen Anleihe aufstocken. Ein weiteres Produkt aus dem Hause von Dr. Peters verspricht ebenso aussichtsreiche Potenziale. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.5,5 Prozent Dr. Peters Anleihe I - Emissionsvolumen soll aufgestockt werdenDie bei den Anlegern derzeit stark gefragte Anleihe setzt den Schwerpunkt auf die Finanzierung des Assetklassen-Ausbaus "Immobilien" von Dr. Peters. Sie lockt mit einem prognostizierten Festzins von 5,5 Prozent p. a. und einer kurzen Laufzeit bis zum 01.12.2025. Maximal fünf Millionen Euro stehen zur Verfügung. Im Interview mit FondsDISCOUNT.de stellt Dr. Peters jetzt eine Aufstockung des Anleihekapitals um weitere fünf Millionen Euro in Aussicht. Mit einer Mindestanlagesumme in Höhe von 10.000 Euro richtet sich die Anleihe an Anleger, die ihr Portfolio in entsprechenden Größenordnungen erweitern wollen. Zinszahlungen prospektiert Dr. Peters halbjährlich, sodass zweimal im Jahr jeweils 2,25 Prozent (insgesamt 5,5 Prozent p. a.) als Zinszahlung anstehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...