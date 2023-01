Montage Gold ist ein weitgehend unbekannter Gold-Developer aus Kanada. Dabei sind bei dem Unternehmen bereits namhafte Konzerne wie Barrick Gold, Endeavour und Perseus Mining eingestiegen. Die großen Goldminer werden von dem bereits weit entwickelten Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste angezogen.

Westafrikas Goldindustrie boomt

Die Goldbranche in Westafrika boomt. Eines der Epizentren der Industrie ist die Elfenbeinküste. Ein Land, das wesentlich stabiler ist, als es dem Image Afrikas entspricht. Inzwischen haben sich einige nordamerikanische und südafrikanische Goldproduzenten dort breitgemacht. Zu nennen sind da beispielsweise Endeavour Mining, B2 Gold oder auch AngolGold Ashanti. Dazu kommen russische und chinesische Miner. Angelockt werden sie alle von hohen Goldgraden und niedrigen Produktionskosten. Hinzu kommt, dass die Zukunft der Industrie sich mehr und mehr nach Afrika verschiebt. Dies gilt nicht für Gold, sondern auch für andere Metalle. Schließlich haben alle anderen Regionen auf der Welt in den vergangenen Jahrhunderten viel Rohstoffabbau erlebt, so dass die Vorkommen langsam rar werden.

Barrick, Endeavour, Perseus: Goldminer sind bei Montage eingestiegen

In dieser dynamischen Region hat sich auch Montage Gold (0,74 CAD | CA61178L1013) etabliert. Dass es sich hierbei um keinen gewöhnlichen Gold-Developer handelt, zeigt der Blick aufs Aktionariat. So habe sich mehrere Goldproduzenten bei dem kanadischen Unternehmen eingekauft. So halten Perseus Mining (20,6%), die Lundin Group sowie Sandstorm Gold (6%) zusammen knapp ein Drittel der Aktien. Im vergangenen Jahr stiegen Barrick Gold (9,7%) und Endeavour Mining (4,1%) bei Montage ein. Dafür zahlten sie im Rahmen eines Financings zusammen rund 20 Mio. CAD beziehungsweise 0,70 CAD je Aktie und damit etwas weniger als den aktuellen Kurs.

Koné Goldprojekt: Mine kann 15 Jahre in Betrieb laufen

Es gibt auch einen Grund, warum all diese Produzenten bei Montage Gold eingestiegen sind: das Koné Goldprojekt in der ...

