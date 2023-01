Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarkt-Aktivitäten im Senior Unsecured Segment haben diese Woche spürbar nachgelassen, was angesichts der anstehenden Berichtssaison europäischer Banken und der damit einhergehenden Blackout-Perioden zu erwarten war, so die Analysten der Helaba.Die immerhin fünf seit Montag vermeldeten Neuemissionen seien jedoch im freundlichen Marktumfeld auf rege Nachfrage gestoßen. In dieser Woche habe die Bühne Emittenten gehört, die in der Regel nicht regelmäßig am Primärmarkt aktiv seien, wie z.B. der spanischen Kutxabank, der Hypo Niederösterreich-Wien oder der Oldenburgischen Landesbank. Auf besonderes Investoreninteresse sei die PKO Bank Polski gestoßen, welche auf Basis einer 3,3-fachen Überzeichnung sehr erfolgreich 750 Mio. EUR habe platzieren können. ...

