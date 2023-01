Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) hat in den letzten Tagen stark zugelegt und in der Tschechischen Republik ist eine starke Verbesserung in der Inflationsdynamik zu verzeichnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Faktoren für die Erholung dürften auf den erstarkten Euro und die sich verbessernden Inflationserwartungen zurückzuführen sein, da die Energie- und Rohstoffpreise nachgeben würden. Die Vorgehensweise der Tschechischen Nationalbank in zinspolitischen Entscheidungen werde durch die nachgebenden Inflationsindikatoren bestätigt und gebe der Krone Auftrieb. Unter diesen Umständen könnte der EUR/CZK-Wechselkurs noch weiter Richtung 23,600 nachgeben. (27.01.2023/alc/a/a) ...

