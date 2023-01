Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei den Staatsanleiherenditen hat sich in den vergangenen Tagen nicht allzu viel getan, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die zehnjährigen Bundrenditen seien tendenziell gestiegen und lägen jetzt bei 2,16%, die entsprechenden T-Notes seien renditeseitig per Saldo ebenfalls leicht nach oben auf 3,45% gegangen. Die Anleger scheinen sich in Wartestellung zu befinden, da in der kommenden Woche die US-Notenbank FED und die EZB tagen werden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Dabei sei den meisten Marktteilnehmern bereits klar, was am 01.02. (FED) und am 02.02. (EZB) beschlossen werde: Die Amerikanische Zentralbank werde ihren Leitzins voraussichtlich um 25 BP auf 4,75% (oberes Band) anheben, die EZB um 50 BP auf 3,0% (Hauptrefinanzierungssatz). ...

