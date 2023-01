Das Umdenken in der hiesigen Politik bezüglich der Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine sorgt nicht nur in dem vom Russland angegriffenen Land für neue Hoffnungen. Auswirkungen gibt es auch an der Börse, wo dieser Tage die Rheinmetall-Aktie wieder einmal im Fokus steht. Auch die Analysten haben sich das Papier noch einmal genauer angesehen.Kürzlich gelang es Rheinmetall (DE0007030009) bereits, bei 232 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch auszubilden, bevor es zu dezenten Korrekturen kam. Per Handelsschluss am Donnerstag stand das Papier noch bei 227,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...