Merz Aesthetics stellt derzeit auf dem International Master Course on Aging Science Weltkongress 2022 (IMCAS) insgesamt 10 Abstracts vor, in denen das Unternehmen sein Produktportfolio aus dem Bereich der ästhetischen Medizin erläutert und auf die sich wandelnden Bedürfnisse einer immer vielfältigeren Gesellschaft und einer sich schnell verändernden Patientendemografie eingeht. Der diesjährige IMCAS-Kongress ist eine Hybridveranstaltung, an der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Donnerstag, 26. Januar, bis Samstag, 28. Januar, vor Ort in Paris oder online teilnehmen können.

"Merz Aesthetics betrachtet die Art und Weise, wie Patienten behandelt werden, aus einer langfristigen, verantwortungsvollen Perspektive, insbesondere da Menschen aus einem immer breiteren Spektrum an Altersgruppen und mit einem immer breiteren sozioökonomischen und ethnischen Hintergrund medizinisch-ästhetische Behandlungen in Anspruch nehmen", so Terri Phillips, M.D., Chief Medical Affairs Officer von Merz Aesthetics. "Wir sind stolz darauf, Daten beisteuern zu können, die neue Erkenntnisse über individualisierte Behandlungskonzepte liefern, welche die Behandlungsergebnisse hinsichtlich der spezifischen Bedürfnisse der Patienten verbessern und das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil unseres Portfolios stärken."

"Unser Schwerpunkt beim diesjährigen Merz Aesthetics Symposium auf dem IMCAS-Kongress liegt auf dem Hautqualitätsmanagement als Priorität beim gesamten ästhetischen Behandlungsprozess", so Frank Brandt-Pollmann, President EMEA von Merz Aesthetics. "Unser Ziel ist es, Fachleute auf dem Gebiet der ästhetischen Medizin auf evidenzbasierte Weise mit den neuesten Trends vertraut zu machen."

Merz Aesthetics hat ein Programm organisiert, das von angesehenen Experten aus der ästhetischen Medizin geleitet wird, nimmt an verschiedenen Sessions des IMCAS-Kongresses teil und stellt im Rahmen des Kongresses neue Daten vor.

Merz Aesthetics Symposium Mastering Skin Quality and Rejuvenation: A Mindset Shift Led by Science Dr. Niamh Corduff, Dr. Sonja Sattler, Dr. Luiz Perez, Dr. Omar Haroon, Freitag, 27. Januar 2023, 10:30-12:30 Uhr MEZ

Dr. Niamh Corduff, Dr. Sonja Sattler, Dr. Luiz Perez, Dr. Omar Haroon, Freitag, 27. Januar 2023, 10:30-12:30 Uhr MEZ Unterstützung von Merz Aesthetics beim IMCAS Cadaver Workshop - Prof. Dr. Thilo Schenck, Facharzt der Anatomie, und Dr. Welf Prager, Spezialist der ästhetischen Medizin, Donnerstag, 26. Januar 2023, 16:00-16:30 Uhr MEZ

- Prof. Dr. Thilo Schenck, Facharzt der Anatomie, und Dr. Welf Prager, Spezialist der ästhetischen Medizin, Donnerstag, 26. Januar 2023, 16:00-16:30 Uhr MEZ Produktanalyse-Session "Emerging Toxins" PH.D. Andy Curry, Associate Medical Director, Merz Aesthetics, Freitag, 27. Januar 2023, 8:30-10:00 Uhr MEZ

PH.D. Andy Curry, Associate Medical Director, Merz Aesthetics, Freitag, 27. Januar 2023, 8:30-10:00 Uhr MEZ IMCAS Economic Tribune Roundtable Bob Rhatigan, CEO von Merz Aesthetics, Freitag, 27. Januar 2023, 14:00-15:30 Uhr MEZ

Bob Rhatigan, CEO von Merz Aesthetics, Freitag, 27. Januar 2023, 14:00-15:30 Uhr MEZ IMCAS-Produktanalyse-Session "Tear Trough Fillers" Dr. Sonja Sattler, Fachärztin für Dermatologie, Samstag, 28. Januar 2023, 8:30-10:00 Uhr MEZ

Mündliche Vorträge

Global Facial Rejuvenation Results in Sustained Long-Term Patient Satisfaction. Vortragende Autorin: Dr. Kachiu Lee, Freitag, 27. Januar 2023, 11:40 Uhr MEZ, Session: Contributing Lectures Injectables

E-Poster-Präsentationen

Während des gesamten Kongresses werden vor Ort auf der virtuellen E-Poster-Plattform virtuelle Poster mit ausführlichen Zusammenfassungen angezeigt.

Skin Quality A Holistic 360° View: Consensus Results. Vortragende Autorin: Dr. Kate Goldie. Co-Autoren: Dr. Martina Kerscher, Dr. Sabrina Guillen Fabi, Dr. Cyro Hirano, Dr. Marina Landau, Dr. Tingsong Lim, Dr. Heather Woolery-Lloyd, Dr. Kavita Mariwalla, Dr. Je-Young Park, Dr. Yana Yutskovskaya

HSA as a Stabilizer on Aesthetic Injectables. Vortragender Autor: PH.D. Andy Curry; Co-Autoren: Dr. Sonja Sattler, Dr. Stephen Gollomp

Consensus on the Use of Hyaluronic Acid Fillers from the Cohesively Densified Matrix Range: Best Practice in Specific Facial Indications. Vortragender Autor: Dr. Jani van Loghem. Co-Autoren: Dr. Sonja Sattler, Dr. Gabriela Casabona, Dr. Sebastian Cotofana, Dr. Sabrina Guillen Fabi, Dr. Kate Goldie, Dr. Uliana Gout, Dr. Martina Kerscher, Dr. Tingsong Lim, Dr. Carla de Sanctis Pecora, Dr. Gerhard Sattler, Dr. Ada Trindade de Almeida, Dr. Rungsima Wanitphakdeedecha, Dr. Philip Werschler, Dr. Tatjana Pavicic

Biostimulating Fillers and Induction of Inflammatory Pathways: a Preclinical Investigation of Macrophage Response to Calcium Hydroxylapatite (CaHA) and Poly-L Lactic Acid (PLLA). Vortragender Autor: Dr. Bartosch Nowag; Co-Autoren: Dr. Daniela Schäfer, Dr. Thomas Hengl, Dr. Niamh Corduff, Dr. Kate Goldie

Awareness of Aesthetic and Therapeutic Crossover Usage of Botulinum Toxin Type A. Vortragende Autorin: Dr. Carina Daughtry, Co-Autoren: Susie Albion MSN, RN, Samantha Gokhale PhD.

Glycerol, a Well-Tolerable Humectant in Dermal Fillers. Vortragender Autor: Dr. Thomas Hengl; Co-Autoren: Dr. C. Hartmann, Dr. K. Marquardt, Dr. C. Wollenburg, Dr. Daniela Schäfer

Tissue Integration of Hyaluronic Acid Containing Dermal Fillers: An Unbiased, Automated, and Comprehensive Approach to Systematically Compare Dermal Fillers. Vortragender Autor: Dr. Thomas Hengl; Co-Autoren: Dr. K. Marquardt, Dr. C. Hartmann, Dr. J. Franken, Dr. C. Wollenburg

Technical Evaluation and In Vitro Studies of Different CaHA-Containing Dermal Fillers: Considering the Impact of Particle Characteristics on Biostimulation. Vortragender Autor: Dr. Cleiton Kunzler; Co-Autoren: Dr. C. Hartmann, Dr. B. Nowag, Dr. R. El-Banna, Dr. S. Backfisch, Dr. Daniela Schäfer, Dr. R. Stragies, Dr. Thomas Hengl, Dr. N. Hagedorn

Comparative Clinical and Histomorphological Evaluation of the Injectable Cohesive Polydensified Matrix Hyaluronic Acid and Calcium Hydroxylapatite Combination. Vortragende Autorin: Dr. Yana Yutskovskaya; Co-Autoren: Dr. ?. ?. Kogan, Dr. A. Yu. Koroleva

