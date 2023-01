Die Fondstochter von J.P. Morgan, J.P. Morgan AM, bietet nun schon seit mehreren Jahren aktiv gemanagte ETFs an. Börsengehandelte Fonds sind schon eine ganze Weile eine riesige Erfolgsgeschichte bei Privatanlegern, da sie gegenüber aktiven Fonds wesentlich günstiger sind und über die Abbildung eines Indexes über einen längeren Zeitraum weniger risikoreich sind - so zumindest die weitläufige Annahme.J.P. Morgan AM sieht jedoch in aktiven ETFs die Möglichkeit, die Vorteile von aktiven Fonds und traditionell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...