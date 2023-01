London (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche war es am Kapitalmarkt relativ ruhig, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Viele asiatische Börsen seien wegen des Mondneujahr-Festes geschlossen gewesen. Außerdem würden die Marktteilnehmer auf die Ergebnisse der Zentralbanksitzungen auf beiden Seiten des Atlantiks in der kommenden Woche warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...