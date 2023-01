München (www.anleihencheck.de) - "Show me your cards": Kommende Woche werden nicht nur die Top-Notenbanken die Karten auf den Tisch legen, auch einige Datenlieferanten werden dies tun, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank."Die Sitzungen von EZB und FED werden neben weiteren Leitzinserhöhungen Indikationen für den wohl bald erreichten Zinsgipfel bringen und die zahlreichen Makrodaten die Rezessionssorgen wohl vor allem in den USA erhöhen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Während die EZB ihre Leitzinsen noch mindestens einmal um 50 Basispunkte anheben sollte, könnte die FED angesichts des in den USA bereits weiter fortgeschrittenen Inflationsrückgangs und der zunehmenden Konjunkturabschwächung ihr Tempo langsam verringern." Greil: "In Deutschland wie auch in der Eurozone insgesamt ist bei den Inflationsdaten nächste Woche noch mit keiner weiteren signifikanten Entspannung zu rechnen." ...

