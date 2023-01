EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Neon Equity AG nach vorläufigen Zahlen mit Gewinn vor Steuern von 12,4 Mio. Euro im Jahr 2022 Frankfurt am Main, 27. Januar 2023- Die Neon Equity AG (NEON; ISIN: DE000A3DW408) ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, gibt seine vorläufigen und noch nicht testierten Zahlen nach HGB-Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Das EBIT lag im abgeschlossenen Geschäftsjahr bei 9,1 Mio. Euro. Der Gewinn vor Steuern bezifferte sich auf 12,4 Mio. Euro bei einem Transaktionsumsatz von 47,2 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2023 plant NEON den weiteren Ausbau des Beteiligungsportfolios und die intensive Begleitung von Unternehmen bei ihrem Wachstum und bei der Adressierung des Kapitalmarktes. NEON ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in Unternehmen aus den Bereichen Real Estate, Technologie und Consulting investiert. Insbesondere Unternehmen mit einem wachstumsstarken und ESG-konformen Geschäftsmodell stehen im Investitionsfokus von NEON. Aktuell verfügt NEON über eine gut gefüllte Deal-Pipeline mit zahlreichen Unternehmen in der konkreten Investmentprüfung und Due Diligence. Seit 13. Januar 2023 ist NEON an der Börse Düsseldorf notiert. Thomas Olek, CEO, Gründer und Großaktionär von NEON: "Die Zahlen für 2022 untermauern das wachstumsstarkes Geschäftsmodell von NEON. In den kommenden Monaten planen wir, unsere Pipeline weiter auszubauen und bereiten zudem Börsengänge vor." Der geprüfte Jahresabschluss steht am 31. März 2023 unter folgendem Link im Bereich Investor Relations zur Verfügung: https://neon-equity.com/de/handelsdaten.html Über NEON Die NEON Equity AG ("NEON") ist ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler. Der Investmentfokus liegt auf europäischen Unternehmen aus den Bereichen Immobilienwirtschaft, Consulting und Technologien, die Wachstums- und Kapitalmarktpotential sowie ein ESG-fähiges Geschäftsmodell aufweisen. Als erfahrener Partner berät NEON Portfoliounternehmen zudem bei der Umsetzung ihrer Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategien. Dabei bringt NEON umfassendes Know-how insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkttransaktionen, Immobilienwirtschaft und Tokenisierung ein und verfügt über ein tragfähiges Partner- sowie Investorennetzwerk. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

