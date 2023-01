Stehen die Ölpreise vor einer neuen Aufwärtsbewegung? Zumindest stimmt der Nachfrageausblick optimistisch. Mit Ölpreisen der Sorte Brent bei rund 85 US$ je Barrel ergibt sich ein starkes Umfeld für Ölproduzenten wie Shell (WKN: A0ER6S) oder Equinor (WKN: 675213). Der Supermajor Chevron (WKN: 852552) kündigte jüngst sogar ein 75 Milliarden US$ schweres Rückkaufprogramm an. Auch riskantere Investments aus Schwellenländern wie die argentinische YPF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...