DJ Shell unterzieht Privatkundengeschäft in Deutschland einer Prüfung

Von Elena Vardon

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Shell PLC unterzieht sein Privatkundengeschäft in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland einer strategischen Überprüfung. Entscheidungen über das Geschäft mit der Energieversorgung privater Haushalte seien aber noch nicht getroffen worden, teilte das Unternehmen mit.

Der in London ansässige Energieriese kündigte an, dass die Überprüfung wahrscheinlich einige Monate dauern wird, und fügte hinzu, dass das Großhandels- und B2B-Energieversorgungsgeschäft nicht Teil dieser Überprüfung ist. Das Unternehmen machte keine Angaben darüber, ob Arbeitsplätze von der Entscheidung betroffen sein werden, bestätigte aber, dass Shell Energy Retail Ltd derzeit rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Shell erklärte, dass die Überprüfung Teil der Strategie "Power Progress" sei, die die Erkundung von Optionen zur Verbesserung der Leistung unter schwierigen Marktbedingungen und zur Maximierung des Werts des Portfolios vorsieht. Die Priorität des Unternehmens liegt weiterhin darin, die Energieversorgung der Kunden in diesen Ländern sicherzustellen und diejenigen zu unterstützen, die mit den Energiekosten und dem allgemeinen Druck auf die Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben.

