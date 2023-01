Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der kommenden EZB-Sitzung ist eine Anhebung des Hauptrefinanzierungssatzes von 2,5% auf 3,0% wahrscheinlich, so die Analysten der Helaba.Dies werde aber wohl nicht der letzte Zinsschritt gewesen sein.Eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte Anfang Februar scheine eine ausgemachte Sache zu sein. Zwar habe es im Vorfeld unterschiedliche Signale aus dem Tauben- und Falkenlager gegeben. EZB-Chefin Christine Lagarde habe aber beim Weltwirtschaftsforum in Davos klar Stellung bezogen. Sie habe die Anleger gewarnt, die Entschlossenheit der EZB zu unterschätzen und geraten, die Position zu überdenken. Damit habe sie auf die deutlichen Kursgewinne bei Renten zu Jahresbeginn reagiert. ...

