AlsterResearch traf das IR-Team von Beiersdorf in Hamburg. Da sich das Unternehmen derzeit in der Quiet Period befindet (die Q4-Ergebnisse werden am 1. März veröffentlicht), wurden ausschließlich strategische Themen wie Wachstumsaussichten, Wettbewerb und M&A-Strategien diskutiert. Beiersdorf gehörte im Jahr 2022 zu den Top-Performern im DAX und legte fast 19% zu, während der Index 12% verlor. Diese Outperformance wurde durch das starke Markenportfolio mit der Kultmarke NIVEA und weiteren bekannten Marken erzielt. Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 zeigten ein robustes Umsatz- und Gewinnwachstum, während die Q3-Zahlen von tesa darauf hindeuten, dass ein rezessiver Abschwung weniger wahrscheinlich ist. Beiersdorf sollte zudem von der Wiedereröffnung Chinas und seiner Präsenz im schnell wachsenden Markt für Hautpflegeprodukte profitieren. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf EUR 126.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG





BEIERSDORF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de