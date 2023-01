Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Vermögensverwalter Federated Hermes hat sein Asien- und Global-Emerging-Markets-Team mit Ross Teverson verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Von London aus werde er für die Entwicklung und Umsetzung des Engagement-Plans und für "Best Practices" in Asien und den globalen Schwellenländern verantwortlich sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...