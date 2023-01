Während der DAX weiterhin auf hohem Niveau durchschnauft, setzt die Aktie von Thyssenkrupp ihre Erholungsrally weiter fort. Seit dem Tief Anfang November steht inzwischen ein Plus von 70 Prozent zu Buche. Der MDAX-Titel notiert so hoch wie seit Juni 2022 nicht mehr. Anleger sollten nun aber die anstehenden wichtigen Termine genau im Auge behalten.Bereits Ende kommender Woche, am Freitag, den 3. Februar, hält Thyssenkrupp seine Hauptversammlung ab. Dann könnte es Neuigkeiten zum möglichen IPO der ...

