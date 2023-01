Am letzten Handelstag der Woche dürfte die Intel -Aktie an der Wall Street die Blicke auf sich ziehen. Eine ausgesprochen triste Prognose des Herstellers von Halbleitern und Rechenzentren für den Umsatz im laufenden Quartal ließ die Papiere um elf Prozent einbrechen. Die erwarteten Kurseinbußen der Chip-Branche drückten auf den Technologieindex Nasdaq 100 . Er gibt 30 Minuten vor dem Handelsstart um 0,4 Prozent auf 12.000 Punkte nach. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von 3,3 Prozent zu Buche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...