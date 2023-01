Während sich der Gesamtmarkt vor dem Wochenende eher von der ruhigen Seite präsentiert hat, zeigt sich die Aktie von Heidelberger Druck besonders stark. Nach positiven Aussagen von Warburg Research legt der SDAX-Wert zweistellig zu. So hoch notierte die Aktie zuletzt im Juni vergangenen Jahres.Die Ausgangslage des Druckmaschinenherstellers bleibe besser als befürchtet, so Warburg-Experte Stefan Augustin am Freitag. Auch positive Aussagen des Branchenverbands zur Stimmung in der Branche würden dazu ...

