sino AG | High End Brokerage Konzern-Jahresabschluss 2021/2022 gebilligt: Ergebnis n. St.: 952 TEUR nach 139,4 Mio € im Vorjahr Dividendenvorschlag 2,80 € pro Aktie Positive Zukunftsaussichten und hohe stille Reserven im Beteiligungsportfolio Vertrag mit Ingo Hillen vorzeitig um 2 Jahre bis September 2026 verlängert Ergebnis im Geschäftsjahr 2022/2023 wird durch einmalige Migrationskosten, geringe Tradingaktivität im ersten Quartal (Oktober bis Dezember 2022) und verstärkte Marketingaktivitäten geprägt Konzern Ergebnisprognose 2022/2023: -0,2 bis -1,2 Mio € nach Steuern Düsseldorf, 27.01.2023 Der Aufsichtsrat der sino AG hat heute den geprüften Jahres- und Konzernabschluss der sino AG zum 30.09.2022 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 952 TEUR nach 139.430 TEUR im Vorjahr (-99,3 %). Der außergewöhnlich hohe Gewinn im Geschäftsjahr 2020/2021 entstand durch die Teilveräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH, an der die sino wirtschaftlich heute zu 2,3 % beteiligt ist. Der Dividendenvorschlag der Verwaltung von 2,80 Euro pro sino Aktie bzw. rund 6,5 Millionen Euro insgesamt resultiert aus dem relativ hohen Finanzmittelbestand der sino AG von derzeit rund 11,3 Millionen Euro, der Erwartung des Vorstands, dass das Kerngeschäft der sino in den nächsten Jahren deutlich wachsen und wieder nachhaltig profitabel sein wird und nicht zuletzt aus der Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat, dass die verbleibende Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH ganz erhebliche stille Reserven aufweist, die bei zukünftigen (Teil-) Verkäufen von Trade Republic GmbH Anteilen realisiert werden dürften. Der Bilanzgewinn der sino AG liegt bei 9,7 Millionen Euro. Die nun vorgeschlagene Dividende entspricht den Erwartungen der Analysten von Baader Europe Research (Studie vom 05.12.2022) und Warburg Research (Studie vom 02.12.2022), die bei 2,5-3,0 Euro bzw. 2,0 - 3,0 Euro pro Aktie liegen. Beide Studien sind auf der Internetseite der sino abrufbar. Die sino AG erwartet in ihrem Brokeragegeschäft, wie ebenfalls, u.a. auf der letzten Hauptversammlung, kommuniziert in den nächsten Jahren erheblich steigende Kundenzahlen und damit einhergehend deutlich steigende Erlöse und ein nachhaltig positives Ergebnis. Christian Hecker, einer der Gründer von Trade Republic, hat Vorstand und Aufsichtsrat der sino heute über den Status quo und wesentliche Meilensteine für die Zukunft von Trade Republic informiert. Sowohl die operative Entwicklung der Trade Republic bis heute als auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens beurteilen Vorstand und Aufsichtsrat der sino als sehr positiv. Der Vorstandsvertrag von Ingo Hillen, dem Vorsitzenden des Vorstands, der ursprünglich bis September 2024 befristet war, wurde bis September 2026 verlängert. Der Vorstandsvertrag von Karsten Müller hat eine Laufzeit bis Juni 2025. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 war, wie bereits im Rahmen der monatlichen Tradezahlen berichtet, geprägt durch eine sehr geringe Handelstätigkeit der Kunden, die auch bedingt durch die Depotüberträge jedes einzelnen Kunden zur Baader Bank beeinträchtigt war. Außerdem fielen planmäßige, einmalige Aufwendungen im Rahmen dieser Migration an. Aufgrund dessen und aufgrund verstärkter Marketingaktivitäten im laufenden Geschäftsjahr wird im Konzern ein Ergebnis zwischen -0,2 und -1,2 Millionen Euro nach Steuern bzw. -0,09 Euro bis - 0,51 Euro pro Aktie erwartet. Die abschließenden Zahlen für das erste Quartal werden kurzfristig veröffentlicht. "Das laufende Geschäftsjahr ist für sino ein Übergangsjahr. Wir haben die Migration zur Baader Bank erfolgreich abgeschlossen, jetzt gilt es Prozesse zu optimieren, neue Produkte einzuführen und Kunden zu gewinnen. Die verbliebenen migrationsbedingten Einmalkosten sind zum allergrößten Teil im abgelaufenen ersten Quartal verbucht. Aus heutiger Sicht sollten wir damit bereits im nächsten Geschäftsjahr nachhaltig und deutlich in die Gewinnzone zurückkehren. Über die weiterhin sehr positive Entwicklung und insbesondere die aus unserer Sicht sehr guten Zukunftsaussichten der Trade Republic freuen wir uns wirklich sehr. Beeindruckend ist auch die große mediale Resonanz auf das 2 %-Zinsangebot für das laufende Konto bei Trade Republic - es ist einfach ein tolles Angebot.", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG. "Ingo Hillen und Karsten Müller sind das richtige Team für die sino, das haben sie in den letzten Jahren eindrücklich unter Beweis gestellt. Der gesamte Aufsichtsrat und auch ich persönlich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.", so Dr. Marcus Krumbholz, Aufsichtsratsvorsitzender der sino AG. "Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich auch auf die weitere, wirklich ausgezeichnete Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Karsten Müller. Das Angebot für unsere Kunden, z.B. durch neue Produkte, weiter zu verbessern, neue Kunden zu gewinnen und die aus meiner Sicht vorhandene Unterbewertung der sino Aktie deutlich zu machen - das ist meine Agenda 2023. Ich freu mich darauf, sogar sehr.", so Ingo Hillen, der mit einer Beteiligung von rund 16 % auch einer der größten Aktionäre der sino AG ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand ihillen@sino.de | 0211 3611-2040



