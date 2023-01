Erleichterung bei Aktionären von Paion (WKN: A0B65S): Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt, Remimazolam in der EU zur Allgemeinanästhesie für Erwachsene zuzulassen. Die im Dezember arg gebeutelten Investoren müssen sich also zumindest nicht mit einem Worst Case abfinden. Ist das der Wendepunkt für die Aktie? Paion ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...