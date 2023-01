In der Kalenderwoche 4 (23.01. bis 27.01.2023) verzeichnet die reconcept Gruppe ihre nächste Vollplatzierung am KMU-Anleihemarkt. Das Erneuerbare Energien-Unternehmen kann nach ihrer Windpark-Projektanleihe nun auch ihren neuen "Solar Bond Deutschland" (ISIN: DE000A30VVF3) vollständig mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 12,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die bis April 2029 laufende Solar-Anleihe wird jährlich mit 6,75 % verzinst und dient dem Erwerb und der Entwicklung von Photovoltaik-Projekten in Nord- und Ostdeutschland.

Über die Emission einer oder gar mehrere Unternehmensanleihen denkt derzeit die Henri Broen Holding N.V. nach, um das Wachstum der Unternehmensgruppe gezielt voranzutreiben. Demnach könnte eine Anleihe-Emission auf Holding- oder auch auf Ebene der Tochtergesellschaften eine Option sein. Allen voran gebe es mit den Bereichen "Bezahllösungen" und "Construction" zwei Wachstumsfelder ...

