Ab Montag, 20. Februar 2023, 21.45 Uhr, begrüßt Dunja Hayali die Zuschauerinnen und Zuschauer zum "heute journal" im ZDF. Sie erweitert das Moderationsteam des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins im deutschen Fernsehen und wird künftig rund 40-mal im Jahr durch die Sendung führen.Als Hauptmoderatoren des "heute journal" sind im wöchentlichen Wechsel Marietta Slomka und Christian Sievers im Einsatz. Im Wechsel mit Dunja Hayali wird weiterhin auch ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek einige Wochen im Jahr das "heute journal" präsentieren.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff 'heute journal' präsentieren und profilieren - jede und jeder mit dem eigenen Charakter, aber alle mit höchster journalistischer Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit. Ich freue mich sehr, dass Dunja Hayali neben dem 'Morgenmagazin' nun gelegentlich auch das 'heute journal' moderieren wird."Dunja Hayali: "Ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, wo für mich im ZDF alles angefangen hat, und das Team rund um Marietta, Christian und Anne zu ergänzen."Erfahrung im "heute journal" bringt Dunja Hayali mit für die neue Aufgabe: Von 2007 bis 2010 war sie bereits als Co-Moderatorin dabei. Zugleich bleibt sie auch der Sendung treu, mit der sie seit über 15 Jahren die Zuschauerinnen und Zuschauer am Tagesanfang bestens informiert: Das "ZDF-Morgenmagazin" präsentiert sie zusammen mit Mitri Sirin erneut ab Montag, 6. Februar 2023, 7.00 bis 9.00 Uhr. Und ihre Sportkompetenz bringt sie erneut am Samstag, 4. Februar 2023, 23.00 Uhr ins ZDF-Programm ein - dann moderiert sie "das aktuelle sportstudio".