London (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche ist bedeutend für die die Europäische Zentralbank und Bank of England, so Hetal Mehta, Senior European Economist bei Legal & General Investment Management.Die Bank of Canada habe gerade signalisiert, dass sie die Zinsen nicht weiter erhöhen, sondern höchstwahrscheinlich zu Zinssenkungen übergehen werde. Auch die australische Zentralbank dürfte nicht mehr weit von diesem Schritt entfernt sein. ...

