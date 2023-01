Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Invesco auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF könnten Anleger*innen an der Wertentwicklung von globalen festverzinslichen Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern partizipieren. Die Anleihen würden von Industrie- und Versorgungsunternehmen sowie Finanzinstituten begeben und müssten in den Währungen US-Dollar, Euro und Pfund Sterling denominiert sein. Die Restlaufzeit müsse länger als ein Jahr sein. ...

