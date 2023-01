FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Am Markt wurde die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten verwiesen. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 137,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,23 Prozent.

Etwas belastet wurden Anleihen auch durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So hat sich das Verbrauchervertrauen laut einer Umfrage der Universität von Michigan im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Auch Daten vom US-Immobilienmarkt fielen besser als erwartet aus.

Viele Anleger hielten sich eher zurück, da in der kommenden Woche viele wichtige Ereignisse anstehen. Mit der EZB und der US-Notenbank werden die beiden wichtigsten Notenbanken über ihre Zinsen entscheiden. Zudem stehen in der Eurozone und in den USA eine Reihe von wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. So werden in der Eurozone und Deutschland die derzeit besonders stark beachteten Inflationsdaten veröffentlicht./jsl/nas