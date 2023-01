HAMBURG (dpa-AFX) - Der Name der Hamburger Traditionsreederei Hamburg Süd verschwindet vom Markt. Der Mutterkonzern Maersk - die zweitgrößte Reederei der Welt - kündigte am Freitag an, unter anderem die Marken Hamburg Süd und Sealand in das Gesamtunternehmen zu integrieren. "Das bedeutet, dass wir diese Marken löschen", teilte Maersk am Freitag mit. Die Reederei möchte nach eigenen Angaben als eine einheitliche Marke und mit einer übergreifenden Unternehmensorganisation am Markt auftreten, um Kunden einfacher und besser bedienen zu können. Hamburg Süd war 2017 von der Oetker-Gruppe an Maersk verkauft worden. 2021 feierte die Reederei noch ihr 150-jähriges Bestehen./klm/DP/ngu