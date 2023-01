Roblox ist heute im Bullenmodus. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 37,39 USD. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 38,30 USD. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Roblox also ganz genau hinsehen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 36,14 USD, womit sich ...

