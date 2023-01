Die US-Märkte sind nun so überkauft wie bei der August-Rally - damals änderte deshalb Fed-Chef Powell seine Rede in Jackson Hole und sorgte damit für einen Abverkauf: in acht Minuten lösten sich damals zwei Billionen an Marktkapitalisierung in Luft aus. Nun steht nächsten Mittwoch die Fed-Entscheidung an - wie wird Powell diesmal reagieren? Klar ist: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...