Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer neuen Studie ausgerechnet, in welchen Branchen der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren steigen wird - und in welchen sich die Lage entspannt. Der Fachkräftemangel gilt in der deutschen Wirtschaft jetzt schon als drängendes Problem, und er wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer gehen in Rente, Zuwanderung kann die Lücke auf dem Arbeitsmarkt nur teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...