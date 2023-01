München (ots) -Im Aufsteigerduell auch RW Essen mit 3:0 verputzt: Elversbergs penetranter Turbo-Offensivfußball beherrscht die 3. Liga! Zehn Punkte Abstand auf den Zweiten Wehen Wiesbaden, mittlerweile 49 Tore bei nur 18 Gegentreffern, 15 Siege nach 20 Spieltagen. Im Saarland wird gefeiert, aber immer noch nicht über den Zweitliga-Aufstieg geredet. "Jetzt genießen wir", lautet einer der Standards von Horst Steffen auf vorsichtige Nachfragen, der stattdessen immer das aktuell Sportliche herausstellt: "Was die gesamte Mannschaft gelaufen ist, fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Gegen einen Gegner, der uns das Leben wirklich schwer gemacht hat, da willensstark zu sein und sich zu behaupten, fand ich wirklich sehr gut." Der Showdown im Saarland läuft am Samstag, 4. Februar, live bei MagentaSport: Saarbrücken gegen Elversberg. Für RW Essen geht eine lange Serie ohne Niederlage zu Ende. "Effizienz hat ja auch was mit Qualität zu tun und da müssen wir zulegen", ärgerte sich Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Die 9 Spiele ohne Niederlage können wir in die Tonne treten. Wir müssen auch gucken, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Am besten das Derby gegen Duisburg." Am Sonntag, 5. Februar, live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Freitagspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag ab 13.45 Uhr mit 6 Spielen - in der Konferenz und als Einzelspiel live bei MagentaSport. Darunter die Kellerduelle Halle gegen Zwickau sowie Meppen gegen Oldenburg. Top: Duisburg gegen Osnabrück. Am Montag, der Hammer exklusiv ab 18.30 Uhr bei MagentaSport: TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden. Löwen-Kapitän Stefan Lex ist schon morgen im Konferenz-Studio.SV Elversberg - RW Essen 3:0Fußball-Euphorie im Saarland: eine starke 2. Halbzeit beeindruckt die Konkurrenz. Elversbergs Trainer Horst Steffen findet in jedem Spiel einen neuen Aspekt, über den er sich freuen kann, auch wenn sein Team in der 1. Halbzeit "nicht so richtig in Tritt kam": "Die 2. Halbzeit war deutlich besser. Das ist auch bemerkenswert, dass wir das noch mal geschafft haben. Dass die Jungs noch mal Gas gegeben haben und wir Essen vor Probleme gestellt haben. Und am Ende verdient gewonnen haben."Dass Elversberg diesmal umgekehrt, diesmal erst in der 2.Halbzeit auftrumpfte, nimmt Steffen gelassen - irgendwann ermüdet jeder Gegner offenbar: "Was die gesamte Mannschaft gelaufen ist, fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Gegen einen Gegner, der uns das Leben wirklich schwer gemacht hat, da willensstark zu sein und sich zu behaupten, fand ich wirklich sehr gut."Der Link zum Interview mit Steffen:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OEE4MlVBWlM3WVlYMGtXaS9HQkJTZz09"Effizienz hat ja auch was mit Qualität zu tun und da müssen wir zulegen!" Essens Trainer Christoph Dabrowski ärgerte sich über vertane Chancen in der 1. Halbzeit: "Bei den 3 Gegentoren verteidigen wir auch nicht gut. Dementsprechend ist es dann auch ein verdienter Sieg. Die 9 Spiele ohne Niederlage können wir in die Tonne treten. Nächste Woche im Derby (gegen Duisburg) auf Reset schalten, da sind auch wieder andere Tugenden gefragt. Da müssen wir da sein. Wir müssen auch gucken, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Am besten das Derby gegen Duisburg."Der Link zum Interview mit Dabrowski: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RE1VbFROTnVvMFBsSEdoQnF2NExBZz09Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:Samstag, 28.01.2023Ab 13:45 Uhr: FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg II, MSV Duisburg - VfL Osnabrück, SV Meppen - VfB Oldenburg, Hallescher FC - FSV Zwickau, SC Verl - 1. FC Saarbrücken, SpVgg Bayreuth - FC Ingolstadt 04 - im Einzelspiel oder in der KonferenzSonntag, 29.01.2023Ab 12:45 Uhr: FC Viktoria Köln - SV Waldhof MannheimAb 13:45 Uhr: Borussia Dortmund II - SV Wehen WiesbadenMontag, 30.01.2023Ab 18:30 Uhr: TSV 1860 München - Dynamo DresdenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5427505